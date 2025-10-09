Se manifiestan contra el regidor Miguel Riggs previo a su informe de labores

Un grupo de mujeres se concentró la tarde de este miércoles frente al Museo Semilla para expresar su rechazo al regidor de Morena, Miguel Riggs, a quien señalaron por presuntas conductas violentas y actitudes misóginas.

Las manifestantes portaban pancartas y lanzaron consignas en las que demandaron respeto y la erradicación de comportamientos que, afirmaron, vulneran los derechos de las mujeres dentro del ámbito político.

La protesta ocurrió un día antes del informe de actividades que presentarán los tres regidores de Morena en el Ayuntamiento de Chihuahua, programado para este jueves 9 de octubre a las 17:30 horas en el Salón Leonardo da Vinci del mismo recinto.

Durante el evento, los ediles planean exponer los resultados de su gestión, así como las iniciativas y proyectos impulsados durante el último año.

Hasta el cierre de esta edición, el regidor Miguel Riggs no había emitido ninguna declaración pública sobre las acusaciones o la manifestación en su contra.