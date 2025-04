Se manifiestan agricultores en Conagua por falta de apoyos del PEUA

Esta mañana se manifestaron agricultores en las oficinas del Consejo Nacional del Agua (Conagua) ubicadas en la Avenida Universidad y calle Medicina exigen apoyo con programas a favor del campo chihuahuense.

Fue Jesús Emiliano, líder de la Unión Campesina Democrática (UCD) quien dio a conocer que el Programa Especial de Energía para el Campo (PEUA) subsidio para regar tierras con bombeo, no ha avanzado y la solución del problema es difícil pues en el mes de enero no se logró llegar a los requisitos, ya que uno de ellos era tener en regla la concesión del agua, requerimiento que no fue posible mejorar en la administración de Andrés Manuel.

Más de 5 mil agricultores están en peligro con los trabajos en el campo aunado a esto la problemática con la sequía, por lo cual piden atención al gobierno federal a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) y Conagua.

«Con estas políticas de hostigamiento de presión y desventaja con otros productores de otros países de alimentos, pues prácticamente esta contrario a todo lo que la presidenta de la republica quiere ahorita necesitamos facilidad para producir alimento, energía accesible, diésel, insumos y precio para nuestro producto no que nos estén hostigando y expulsando de nuestras comunidades con estas políticas de hostigamiento como lo es la CFE», comentó.

En este sentido el líder agricultor destacó que es necesaria la comunicación con el Gobierno Federal para el ingreso del campo ya que el 60% de los alimentos son fuera del país por excluir a los productores del país.

«Requerimos de buenos precios y buenos programas, falta la respuesta de Conagua y muchos compañeros tienen cortada la energía electríca», concluyó