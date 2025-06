«Se la vive en la venganza y el odio, me da pena»: Duarte a Javier Corral

El exgobernador César Duarte Jáquez aseguró que no guarda rencores ni intenciones de venganza en contra del exgobernador Javier Corral Jurado, señalando que por el contrario, su antecesor vive en la venganza y el odio por lo cual, siente pena por él.

Dijo que Corral Jurado dedicó su quinquenio a hacer persecuciones e inventar acusaciones mediante actos de tortura humana, mismas que, día con día se caen a pedazos. Asimismo, dijo que él se siente honrado de haber sido gobernador de Chihuahua y que sale a las calles sin temor pues cada quien cosecha lo que siembra.

«Yo no tengo nada que decirle porque, a Dios gracias, desde el primer día que fui detenido, entendí que no podía anidar en mi corazón, ni rencores, ni mucho menos estar maquinando venganzas. Él que no le han tocado todavía ni un pelo, se la vive en la venganza y vive en el odio, pues me da pena, es todo lo que diría».