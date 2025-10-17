Se han respetado permisos mínimos para ambulantes; señala Cocentro

La presidenta de la Asociación de Comerciantes del Centro (Cocentro) Claudia Portillo López dio a conocer que se ha dado un respeto a los acuerdos con Gobernación Municipal en el caso de ambulantaje en el primer cuadro de la ciudad.

En este sentido la líder del comercio formal destacó que siempre estarán a favor del comercio legal que paga impuestos y que por ahora enfrenta un pequeño tropiezo con la crisis financiera.

“Nuestro posicionamiento siempre ha sido el mismo estar a favor del comercio establecido que día a día enfrentamos nuestro reto de ser empresario y emprendedores pagando impuestos, nóminas y más entonces el llamado es como todos los años cada que hay festividades que se respeten acuerdos a los que lleguemos con los menos permisos que se puedan”, comentó.

Asegura que el gobierno municipal ha respetado el dar los mismos permisos de cada año, sin dar un incremento en la temporada alta que es de noviembre a diciembre.

Cabe destacar que en el cierre del Festival Internacional de la Ciudad de Chihuahua (FICUU) con el concierto de Alejandro Sanz se dio un ordenamiento en la instalación de vendedores ambulantes, por lo cual la relación con gobernación municipal sigue siendo de buena manera.