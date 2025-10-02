Se han cometido abusos al amparo del fuero, tenemos un legislador que se esconde

El secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña Grajeda expresó que la eliminación del fuero constitucional ha sido un largo debate que no fue iniciado por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo.

Explicó que la razón de ser del fuero constitucional es proteger a los legisladores respecto del poder público por aquellas afirmaciones o posicionamientos que se hacen en tribuna.

Asimismo, consideró que el origen del actual debate tiene que ver con algunos abusos que se han cometido al amparo del fuero.

De la Peña recordó que en Chihuahua tristemente se tiene a un legislador que se esconde en el fuero para no enfrentar a la justicia.

Agregó que el debate que se genere en el Congreso de la Unión podría ser el inicio para eliminar el fuero en otros cargos de representación popular, entiendo que lo que se debe proteger es el ejercicio del cerco y no a la persona.