Se espera fin de semana soleado y caluroso en la ciudad: Protección Civil Municipal

Noticias de Chihuahua.-

La Coordinación Municipal de Protección Civil informa que este fin de semana espera un clima soleado y caluroso para la capital del estado, de acuerdo al pronóstico que emite el Servicio Meteorológico Nacional, por lo cual se exhorta a la población a atender las recomendaciones señaladas por las autoridades.

Joel Estrada Castillo, encargado de despacho de la Coordinación Municipal de Protección Civil, comentó que para este viernes la temperatura máxima esperada es de 31°C y la mínima de 16°C.

Mientras que para este sábado se espera que sea el día más caliente, con una máxima de 33 grados y mínima de 16°C; y para el domingo la temperatura rondará en los 32°C y 17°C, respectivamente.

Sigue estas recomendaciones:

• Quédate en casa en la medida de lo posible, no te expongas ni expongas a los tuyos

• No te expongas a los rayos del sol por tiempos prolongados

• Hidrátate; consume abundantes líquidos

• Consume frutas y verduras frescas y desinfectadas

• Si permaneces tiempo considerable bajo el sol, utiliza bloqueador solar y toma baños con agua tibia

• Utiliza ropa ligera

• Si es estrictamente necesario salir y no tienes auto, utiliza gorra, sombrero o sombrilla

• Si realizas ejercicio, utiliza ropa adecuada y hazlo preferentemente durante las mañanas o tardes

• Resguarda a niños, adultos mayores y mascotas dentro del hogar o lugares con sombra

• Ante cualquier emergencia, llama al 9-1-1 o utiliza la aplicación “Marca el Cambio”