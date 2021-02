Se deben generar recursos desde la administración pública: Sergio Carrillo a mineros

Noticias de Chihuahua.-

El empresario Sergio Carrillo Escudero platicó con miembros de la Confederación de Empresarios Mineros de Chihuahua y de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos, distrito Chihuahua, para compartir experiencias acerca de la importancia de la participación social de los empresarios en la política.

Durante la plática, Carrillo Escudero compartió su experiencia desde que inició un el taller de la casa de su madre, donde hacían tanques de agua para la Junta Central, trabajos en la Mina del Sauzal, la Mina de Mulato, desde limpieza de terrenos, hicimos la obra civil, todo ese trabajo realizado Grupo Keila.

Destacó su trabajo en el inicio de la Mina en Dolores donde hicieron una alianza con WGC Americana, para hacer estos grandes proyectos, esto nos dio la oportunidad de tener una grúa de 500 toneladas, una de las más grandes del norte del país.

“Yo creo que una administración pública no solamente debe de administrar los recursos de una ciudad, también tiene que aprender a generar los recursos de una ciudad por que es muy fácil administrar, pero por que no pensamos en generar esos recursos, lo que se necesita es tener voluntad para hacer las cosas, cuando hay voluntad las cosas se pueden hacer”.

“Nosotros tenemos que involucrarnos en los problemas sociales, en los problemas económicos de nuestra sociedad, para mi no es nuevo, yo no pude cerrar mis ojos cuando todos mis amigos se estaban muriendo por sobredosis”.

“Vengo de la colonia San Rafael, donde inicie haciendo mis primeros trabajos y todos mis amigos se estaban muriendo de sobredosis, los encontraban por los arroyos y dijimos ¿que vamos a hacer?, y fue cuando iniciamos una fundación para apoyar a los centros de rehabilitación, no soy de las personas que le gusta ver las cosas desde la barrera”.

“Nosotros iniciamos con la creación de vector alianza empresarial y dijimos vamos a trabajar, vamos a empezar a salir a participar y empezamos a trabajar, ya tenemos conformada una unión de crédito para ayudar, no podemos permanecer inactivos tenemos que trabajar unidos, una golondrina no hace el verano, yo no puedo solo, necesito gente que tenga el deseo ferviente”, sentenció.

Dijo que la Licenciada Graciela Ortiz está sensible a las necesidades del sector minero, pero se necesita trabajar en conjunto, con organización y planeación ya que en Chihuahua hay grandes capitales pero falta la voluntad, Chihuahua necesita estar unido para buscar esos recursos para poder hacer grandes obras.