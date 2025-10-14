Se debe mejorar atención de citas en el SAT: Canaco ante paro laboral

El presidente de la Cámara Nacional del Comercio (Canaco) Alejandro Lazzarotto Rodríguez dio a conocer que ante el paro laboral que se ha dado en el Servicio de Administración Tributaria (SAT), menciona que es necesario dar una mejora por dentro de las operaciones y en la atención a contribuyentes.

“Pues imagínese, este en realidad que nosotros hemos expresado nuestra preocupación por tener una cita en el SAT de alguna manera se va a deteriorar mucha actividad con ellos y esperamos que se normalice y se mejore”, comentó.

Destaca que el administrador del SAT en Chihuahua es considerado una buena persona, pero hay una mala acción y es en lo que se debe de mejorar los procesos.

Cabe destacar que hoy en la mañana se dio arranque a la manifestación pacífica con el cierre de las instalaciones del SAT, lo cual ha dado problemas para arreglar inconvenientes por parte de los contribuyentes que asistían a sus instalaciones en la calle Pino y Cosmos.