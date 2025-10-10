Se crearon 1,690 empleos en el estado durante septimbre

El Consejo de Desarrollo Económico Regional de Chihuahua (Coder) dio a conocer que el mes de septiembre cerró con 1,690 empleos formales en el estado, por primera vez se destaca el municipio de Juárez con una recuperación de empleos.

En este sentido se informó que los municipios que más contribuyeron a este crecimiento en lo que va del año fueron Chihuahua (2,899), Delicias (2,665) y Cuauhtémoc (2,008), pues tan solo de enero a septiembre se han formado 6,316 plazas laborales.

Tan solo en el mes de septiembre, Ciudad Juárez presentó una recuperación de 1,304 plazas laborales nuevas, en segundo lugar Delicias con 700 empleos, tercer lugar Chihuahua con 694, cuarto lugar Ojinaga con 209 y quinto lugar 59 empleos.

Por el contrario, los mayores retrocesos en el empleo se observaron en Jiménez (-844), Aldama (-644) y Meoqui (-472).