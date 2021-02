Se contagió de COVID-19 subsecretaria de Salud; se recupera

Noticias de Chihuahua.-

La subsecretaria de Prevención y Promoción de la Salud del Estado, Mirna Beltrán Arzaga, informó que en días pasados se contagió de COVID-19, pero ha logrado superar la enfermedad.

A través de su cuenta de Facebook, la funcionaria señaló que tras contraer el virus, desarolló diversos síntomas como fiebre, dolor de cabeza, dolores generalizados, cansancio y la sensación de falta de aliento.

“No soy de contar mi vida en este medio, hoy me atrevo a escribir estas lineas, para recordarles que gracias a esta pandemia hemos aprendido y desaprendido mucho, el virus SARS-Cov2, existe, ha causado mucho dolor y tristeza, si bien debemos ser resilientes, y aprender a convivir con esta contingencia, no debemos bajar la guardia , y si, debemos tener el valor civil de protegernos y proteger a los demás, dejemos de ser individualistas, en cada actividad que realicemos, pensemos que se nos puede ir la vida a nosotros, un familiar, un amig@, un vecin@, compañer@ …. Esta pandemia aun no termina…” compartió la doctora Beltrán.

Señaló que ahora que ha logrado salir de la etapa más crítica, continuará trabajando juntoal equipo de la Secretaría de Salud para tener una población sana, por encima de cualqueir otro interés personal.

“Yo , he vivido miedo y ansiedad día a día desde el primer caso por COVID-19 en Chihuahua ,de no poder contener tanta enfermedad y muerte, cada caso y cada persona fallecida taladran mi cabeza y corazón,nunca he claudicado en esta lucha, respaldada por un gran , gran equipo , que ha dejado vida y corazón por la gente del estado, y se que así seguirá siendo porque la Salud Publica , es nuestra pasión y esa pasión representa Vida para muchas personas , definitivamente la Salud Publica nunca será pasiva, y trasciende deseos oportunistas, no busca brillos ni estelares, solo busca una población sana, por encima de intereses economicos y personales, y así seguiré ejerciendo mi profesión, defendiendo mis convicciones y la Salud.Gracias a la vida, a Dios, mi familia y amig@s. Luis R García , gracias a ti y las princesas por no soltarme “