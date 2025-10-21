Se aproxima el frente frío 9; prevén martes despejado y con vientos

Para este martes, la aproximación de un nuevo frente frío (número 9) a la frontera norte del país, en interacción con la corriente en chorro subtropical, una vaguada en altura, un canal de baja presión y el ingreso de aire húmedo procedente del Océano Pacífico, favorecerán ambiente de fresco a templado por la mañana, de poco caluroso a caluroso por la tarde, temperaturas de muy frías a frías en la zona serrana, cielo de despejado a mayormente despejado.

Vientos de 5 a 15 km/h, que pueden superar los 35 km/h en partes de las zonas norte y sureste, incluye: Juárez, Jiménez y Camargo.

Lluvias aisladas (de 0.1 a 2 mm) en partes de la zona suroeste, incluye: Guadalupe y Calvo y Balleza.

Las temperaturas esperadas para este día son (máx/min °C): Chihuahua 30/16, Juárez 27/15, Janos 28/11, Madera 26/7, Temósachi 28/6, Cuauhtémoc 26/11, Ojinaga 32/17, Delicias 33/15, Camargo 33/16, Jiménez 33/17, Parral 29/16, Creel 24/5, Chínipas 37/20, Guachochi 24/6, El Vergel 23/3.