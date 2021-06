Se ampara Beltrones vs orden de aprehensión; FGE no ha sido notificada pero sigue investigación sobre Operación Safiro

Noticias de Chihuahua.-

Un juez federal suspendió temporalmente cualquier posible orden de aprehensión que pudiera haber sido girada por las Fiscalías de Chihuahua o la General de la República, contra el ex dirigente nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones, informó Reforma.

Al respecto, el fiscal general del Estado, César Augusto Peniche Espejel señaló que no han sido notificados sobre este recurso, pero considera que debe tratarse de un amparo “buscador” para saber si existen o no investigaciones que lo involucren.

Peniche Espejel indicó que la Fiscalía continúa con las investigaciones sobre la Operación Safiro a través de la cual, presuntamente, fueron desviados recursos públicos desde diversos estados para financiar campañas electorales del PRI.

“Tenemos varias personas señaladas o identificadas. El Ministerio Público está trabajando en la parte de obtener evidencia para establecer si tienen relación o no con la Operación Safiro”.

De acuerdo con Reforma, Augusto Octavio Mejía Ojeda, Juez tercero de distrito en amparo de la Ciudad de México, concedió al sonorense la suspensión provisional contra un mandamiento de captura, en caso de haber sido girado en las últimas horas.

El Juez Mejía Ojeda acordó celebrar el próximo 10 de junio la audiencia en la que determinará, ya con información corroborada sobre la existencia de la orden de aprehensión, si concede o no la suspensión definitiva.

Este es por lo menos el tercer amparo que presenta el también ex Gobernador de Sonora contra la posible existencia de una orden de aprehensión solicitada por las Fiscalías de Chihuahua o la General de la República, desde que el 21 de diciembre del 2017 fue detenido Alejandro Gutiérrez, su ex colaborador y ex secretario general del CEN del PRI, acusado de peculado