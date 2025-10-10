Se acerca grupo DARE a preparatoria Maestros Mexicanos en atención a peleas callejeras

Elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, adscritos al grupo D.A.R.E , se entrevistaron con directivos de la preparatoria Maestros Mexicanos, ubicada en la calle Tercera y Toribio Ortega de la colonia División del Norte.

Mediante estas acciones el grupo de prevención educativa, busca inhibir hechos de violencia que pongan en riesgo la seguridad de los jóvenes, esto tras las peleas callejeras sucitadas al exterior del plantel en días pasados.

Directivos se mostraron preocupado por el actuar de los estudiantes por lo que acordaron con las autoridades se
intensificarán
recorridos de seguridad en la hora de entrada y salida del alumnado.

octubre 10, 2025 8:03 am

