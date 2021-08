SCJN resolverá hoy si Chihuahua es víctima por desfalco en la “Operación Zafiro”

Noticias de Chihuahua.-

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolverá este 18 de agosto un amparo que decidirá en definitiva si el Estado de Chihuahua tiene calidad de víctima por el desvío de 250 millones de pesos en 2016 que habrían sido usados para financiar campañas del PRI, caso conocido como “Operación Zafiro” y en el que presuntamente participaron de manera concertada funcionarios del gobierno de César Duarte y de la Secretaría de Hacienda federal.

La Primera Sala de la Corte enlistó la discusión del juicio de amparo 921/2019 para la sesión pública de este miércoles. El ponente del proyecto –que aún no está disponible para su consulta— es el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.

Jorge Espinoza Cortés, Consejero Jurídico del gobierno de Chihuahua, explicó que si la sentencia de la SCJN es favorable, la Fiscalía General del Estado (FGE) podría retomar y reactivar la investigación por peculado en contra de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, exsecretario general adjunto del PRI, y otros funcionarios federales de la administración de Enrique Peña Nieto.

Gutiérrez, excolaborador de Manlio Fabio Beltrones, quien era dirigente nacional del tricolor en el año de los desvíos, fue exonerado por la extinta Procuraduría General de la República (PGR), entonces dirigida por Alberto Elías Beltrán, en lo que el gobierno de Chihuahua ha calificado como una operación de encubrimiento orquestada desde la administración de Peña Nieto y en complicidad con jueces federales.

“Si el estado de Chihuahua recupera la calidad de víctima, no tendría por qué surtir efectos el sobreseimiento (a favor del exsecretario del PRI), porque la víctima nunca dio ese consentimiento, es decir, el estado de Chihuahua nunca consintió que la hoy FGR le solicitara al juez de control federal el sobreseimiento, por lo cual, al no haberse considerado el consentimiento del estado de Chihuahua, y de recuperarse el caso, se tendría que continuar el proceso en contra de esta persona”, explicó Espinosa Cortés en entrevista.

“El gobierno federal de Peña Nieto hizo hasta la imposible por quitarle el caso a Chihuahua y llevárselo a la Federación, y allá de alguna manera pretendieron exonerar a Alejandro Gutiérrez, y obviamente hicieron una operación importante con el Poder Judicial de la Federación (PJF) para lograr esos fines”.

El Consejero Jurídico expuso que, desde febrero de 2018, jueces federales de un Tribunal Colegiado resolvieron que la investigación por la “Operación Zafiro” no era de competencia estatal, lo que provocó que la Federación, a través de la PGR, atrajera el caso, que finalmente fue sobreseído, luego de que agentes del Ministerio Público Federal retiraron los cargos contra Gutiérrez.

Para sellar la maniobra, abundó el funcionario chihuahuense, el juez de control del Reclusorio Norte, Gerardo Moreno García, determinó el 4 de mayo de 2018 que el estado de Chihuahua no tenía el carácter de víctima en la causa penal de la “Operación Zafiro”, al considerar que los recursos públicos que habrían sido desviados eran de carácter federal, no estatal.

“Es de mucha importancia lo que la Corte va a resolver el miércoles, porque, si reconoce que esos recursos son estatales, entonces se tendría que reponer todo el procedimiento penal para el que estaba en ese momento procesado (Alejandro Gutiérrez) y se pudiera continuar con investigaciones importantes que quedaron pendientes por haberse arrebatado ese asunto y llevado a la Federación”, indicó Espinoza Cortés.

“Están todos los elementos y las pruebas que acreditan que el recurso es estatal y no federal, incluso las mismas autoridades federales, empezando por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), siempre han establecido que ese recurso no es federal y que al erario federal no se le ha causado ningún daño”.