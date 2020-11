Saturados hospitales privados por COVID-19

Noticias de Chihuahua.-

Derivado del aumento de casos COVID-19 en el estado de Chihuahua, los hospitales privados han anunciado que no recibirán a más pacientes contagiados con el virus SARS-CoV-2.

El hospital Ángeles y la Clínica del Centro colocaron lonas en donde detallan que ya no recibirán más pacientes por COVID-19, debido a la saturación y ocupación de las camas.

Se detalló que en Ciudad Juárez se han formado las ambulancias para que reciban a pacientes en los hospitales antes los contagiados que necesitan atención hospitalaria.

En el estado de Chihuahua son ya 25 mil 427 casos positivos de coronavirus y mil 966 muertes en la entidad, pues tan solo en las últimas 24 horas, la cifra de decesos fue de 62, cifra alarmante para la Secretaría de Salud.

Con respecto al panorama nacional, dijo que “estamos contribuyendo con el 80% de pacientes fallecidos a nivel nacional, una cifra muy alta y desgraciadamente Chihuahua es el estado que peor le está yendo con pacientes con defunción”.

Para que esto cambie, mencionó que es necesario que la ciudadanía se quede en casa, y en caso de necesitar salir, hacerlo con todas las medidas establecidas, como es el uso del cubrebocas, respetar la sana distancia, no hacer fiestas y no viajar al interior del estado para no dispersar los contagios.

A la cabeza en contagios confirmados por municipio en lo que va de la pandemia son: Juárez con 13 mil 687, Chihuahua con 6 mil 063, Delicias con mil 169, Cuauhtémoc con mil 019, Parral con 925, Ojinaga con 400 y NCG con 377.