Saturados 3 hospitales en Chihuahua, Delicias y Camargo

Noticias de Chihuahua.-

El director Médico de la Zona Norte, Arturo Valenzuela informó que hay tres hospitales saturados por la epidemia de COVID-19, los cuales se encuentran en los municipios de Chihuahua, Delicias y Camargo.

Son el Hospital Presidente Lázaro Cárdenas de Chihuahua, el Hospital Regional de Delicias y el Hospital General de Camargo, los que tienen un 100 por ciento de ocupación.

El resto de los nosocomios pertenecientes a la RED IRAG presenta menos del 40 por ciento de ocupación.

El Hospital de Guachochi tiene un 33 por ciento de sus camas ocupadas, el Hosptial 23 de Parral el 32 por ciento, el Hospital Central del Estado del 30 por ciento.

Con menos del 30 por ciento se encuentran el Hospital 11 de Delicias, el Hospital General de Parral, el Hospital General de Juárez, el Hospital 16 de Cuauhtémoc, el Hospital Militar Regional de Chihuahua y el Hospital Morelos de Chihuahua.

Con menos del 20 por ciento está el Hospital Infantil de Chihuahua, el Hospital No. 6 de Juárez, el 23° Batallón de Infantería, el Hospital No. 22 de Nuevo Casas Grandes y el Hospital No. 35 de Ciudad Juárez.

El resto de los hospitales tienen una disponibilidad del 100 por ciento.