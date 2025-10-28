Sarampión: llega Chihuahua al 95% de población vacunada, supera la media nacional

El secretario de Salud, Gilberto Baeza Mendoza señaló que a nivel nacional ha habido un avance importante en la vacunación contra el sarampión, con un 70 por ciento de la población protegida.

Asimismo, destacó que Chihuahua rebasa la media nacional con cerca del 95 por ciento de población vacunada.

Recordó que como meta de la Federación, se busca cortar la cadena de contagios para el 15 de noviembre, sin embargo, explicó que no quiere decir que a partir de esa fecha, México vaya a ser declarado como libre de enfermedad.

En este sentido, explicó que a partir de ese día, es cuando empezarían los trámites y revisiones de la

Organización Mundial de la Salud (OMS) para determinar si México está libre nuevamente del sarampión.