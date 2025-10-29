Sarampión: baja promedio de casos semanales, de 300 a 12

El secretario de Salud, Gilberto Baeza Mendoza informó que al corte de la última semana se tiene un registro de 12 casos activos de sarampión, mientras que en meses anteriores, se llegaron a confirmar hasta 300 contagios semanales.

En este sentido, destacó se ha avanzado de manera considerable en combatir el brote de sarampión, particularmente con una campaña intensa de vacunación.

Baeza Mendoza indicó que un inicio, en los municipios con mayor número de casos se implementaron jornadas de vacunación, acompañados de otras instituciones gubernamentales como el DIF Estatal y la Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas (SPyCI) que ayudaron con otras acciones complementarias como la entrega de apoyos alimenticios.

Recordó que actualmente, los casos de sarampión se concentran en las zonas jornaleras en donde se están enfocando los esfuerzos de la Secretaría de Salud, ayudando incluso con el pago del salario diario a quienes resultaron positivos al virus, para que los pacientes se aíslen durante el periodo de contagio.

Agregó que actualmente, alrededor del 95 por ciento de la población chihuahuense ya cuenta con al menos una dosis de la vacuna contra el sarampión, mientras que la media nacional ronda el 76 por ciento.

octubre 29, 2025 9:42 am

unnamed
unnamed
ichitaip_abril2025
Banners NUTRI_320x100
entrelineas_suicidio_202410
MEDI_BANNERS_320x100
300 x 200

En otras noticias:

© 2025 Entre Líneas.
Todos los derechos reservados.

Facebook Instagram tiktok Youtube Envelope Whatsapp

Correo Oficial:
entrelineasnoticiasmx@gmail.com

Suscríbete a nuestro boletín
Recibe las noticias más importantes de Chihuahua directamente en tu correo. Sin spam, solo lo relevante.

error: Entrelineas Noticias Chihuahua