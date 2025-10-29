Sarampión: baja promedio de casos semanales, de 300 a 12

El secretario de Salud, Gilberto Baeza Mendoza informó que al corte de la última semana se tiene un registro de 12 casos activos de sarampión, mientras que en meses anteriores, se llegaron a confirmar hasta 300 contagios semanales.

En este sentido, destacó se ha avanzado de manera considerable en combatir el brote de sarampión, particularmente con una campaña intensa de vacunación.

Baeza Mendoza indicó que un inicio, en los municipios con mayor número de casos se implementaron jornadas de vacunación, acompañados de otras instituciones gubernamentales como el DIF Estatal y la Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas (SPyCI) que ayudaron con otras acciones complementarias como la entrega de apoyos alimenticios.

Recordó que actualmente, los casos de sarampión se concentran en las zonas jornaleras en donde se están enfocando los esfuerzos de la Secretaría de Salud, ayudando incluso con el pago del salario diario a quienes resultaron positivos al virus, para que los pacientes se aíslen durante el periodo de contagio.

Agregó que actualmente, alrededor del 95 por ciento de la población chihuahuense ya cuenta con al menos una dosis de la vacuna contra el sarampión, mientras que la media nacional ronda el 76 por ciento.