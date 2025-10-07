Sarampión a la baja, mayoría de casos en zonas agrícolas

El secretario de Salud, Gilberto Baeza Mendoza dio a conocer que durante las últimas semanas se ha presentado una disminución de casos de sarampión en la entidad.

Al corte del 06 de octubre se tiene un registro de 4 mil 364 casos confirmados de los cuales, 4 mil 331 ya se recuperaron y 33 permanecen activos.

Gilberto Baeza señaló que la mayoría de los casos activos se encuentran en la zona agrícola de Camargo, Delicias, así como en Chihuahua, Buenaventura y Ascensión.

Asimismo, recordó que la meta para cortar la cadena de contagio es al 14 de noviembre por lo que existen buenas expectativas de alcanzar el objetivo.

octubre 7, 2025 11:43 am

