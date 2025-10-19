Sandra Duran, una guerrera que logró vencer el cáncer de mama

Luchar contra el cáncer y vencerlo es para la bombero Sandra Durán una experiencia que le ha servido como motivación para seguir disfrutando de la vida tanto en lo laboral como en lo cotidiano.

Sandra Durán , cuenta con 14 años de antigüedad en el H. Cuerpo de Bomberos de Chihuahua y actualmente tiene el grado de bombero segundo, se define como una guerrera, una luchadora que sobrevivió al cáncer de mama y la transformó en una persona fuerte, más cuando recuerda la frase que le han repetido: “si pudiste con eso puedes con todo.”

Luego de detectarle su problema de salud, Sandra inició en 2021 un proceso de quimioterapias y radiaciones que le impidieron continuar con su trabajo en forma habitual y representaron la etapa más aguda, sin embargo, después de un año y gracias a la evolución positiva regresó y desde entonces sólo se mantiene en observación mediante revisiones que terminarán este año.

“El año pasado me retiraron el catéter, son 5 años de revisiones y ya voy en el último para terminar este proceso, esta pesadilla que fue en algún momento de mi vida, pero es satisfactorio porque te da aprendizaje, se enseña uno a decir no es el porqué, es el para qué,” afirma.

Si bien su deseo era regresar a su trabajo, está consciente que en ese momento se encontraba débil y su cuerpo no era el mismo, pero tampoco deseaba que se le viera con lástima pensando que no podía hacer nada y al contrario, como sobreviviente, buscaba la admiración y el respeto de sus compañeros y jefes.

“Fue difícil llegar aquí cuando te dicen, ella no puede, ella viene de un cáncer… pero no, al contrario, nosotros podemos hacer eso y miles de cosas más porque renacimos, somos como las aves fénix, renacemos,” expresa optimista.

Su deseo de salir adelante se fortaleció siempre con la fe, con su familia y sus hijos y su llamado a las mujeres es a hacerse exámenes, autoexplorarse y cuidarse para evitar un proceso tan difícil y doloroso, “una detección temprana puede salvar su vida… muchas se quedan en el camino, pero sí se sobrevive. Yo soy una sobreviviente y aquí sigo luchando encaminada al mismo objetivo de salir adelante y superarme,” agrega la bombero segundo Sandra Zaydé Durán.