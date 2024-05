Salgamos a votar con todas nuestras fuerzas y corazón por Chihuahua Capital: Marco Bonilla

El candidato a presidente municipal de Chihuahua, Marco Bonilla, de la coalición “Juntos Defendamos a Chihuahua”, terminó su campaña con un mensaje final de agradecimiento a los chihuahuenses que le abrieron la puerta de su hogar y corazón durante los 35 días que recorrió las colonias y zonas rures del municipio, además invitó para salir a votar este 2 de junio con toda la familia y amigos.

A continuación se reproduce de manera íntegra el mensaje:

¡Hola! Hasta aquí la última jornada de esta campaña. Quiero aprovechar este momento para saludarlos y compartir algunas reflexiones.

Lo primero que quiero es agradecer a la vida, a mi familia, a Karina mi esposa, a Marco, Pablo y Mateo mis hijos, a mi equipo de campaña, a los brigadistas y a todos aquellos que han recorrido este camino conmigo, al equipo de jóvenes con Bonilla, Bonilla Army, Más Mujeres con Bonilla, a todos los liderazgos y organizaciones que se han venido sumando, trabajando por este proyecto y un mejor Chihuahua.

Pero sobre todo quiero agradecerte a ti chihuahuense, que me has acompañado, que me has abierto tu casa, tu corazón, que has compartido ideas, propuestas, logros, metas, sueños… y sobre todo muchas gracias por la confianza y la esperanza compartida de que, juntos, vamos a seguir dando resultados. Gracias por tu cariño, por tu sonrisa, por tu saludo, por esos abrazos y apapachos que llenan el alma.

Gracias a todos los que nos han ayudado a hacer esta campaña, aceptándonos un volante, una pulsera o una cachucha, pero sobre todo recordando a los amigos y familiares lo que ya hemos hecho juntos: las obras, las acciones, los proyectos que hemos avanzado y en los que daremos más resultados.

Muchísimas gracias.

A partir de esta noche los candidatos y partidos, debemos guardarnos para que tú tengas un periodo de reflexión, en que seguramente seguirás compartiendo opiniones con tus amigos y familiares, y probablemente habrá quien tramposamente quiera difundir mentiras o miedo; pero sé que los chihuahuenses de bien no caeremos en eso; porque estamos decididos a seguir juntos, así me lo han dicho ustedes y así lo marcan las encuestas.

Pero no debemos confiarnos: la elección se gana con votos, así que el domingo hay que salir a votar con toda nuestra familia y amigos: todas y todos, que nadie se quede sin votar.

Salgamos a votar con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, con toda nuestra voluntad.

Recuerden marcar todas sus boletas, todas, por el PAN, o bien todas por el PRI o todas por el PRD.

Todas: presidente, senadores, diputados federales, diputados locales, sindica y por supuesto Presidente Municipal.

Este domingo, con tu voto, defenderemos los que juntos hemos logrado en Chihuahua Capital.

¡Así que a votar!

Muchas gracias otra vez a todas y todos por su apoyo y cariño. Nos vemos este domingo en las urnas… y hasta la victoria por el bien de Chihuahua Capital.