¿Sabes por qué Plaza de Armas siempre luce bonita? Municipio la limpia a diario

Plaza de Armas, corazón del Centro Histórico de la ciudad y lugar donde convergen miles de familias chihuahuenses, siempre luce en un estado impecable por los trabajos de limpieza que diariamente realiza la Dirección de Mantenimiento Urbano del Gobierno Municipal.

Desde muy temprana hora, los trabajadores barren y recolectan deshechos, riegan las plantas, lavan suelos y paredes con hidrolavadora; además atienden más de 2 mil 500 metros cuadrados de mármol, 56 alcorques y 181 bancas, así como las áreas verdes, fuentes danzantes, estatuillas y gárgolas que embellecen este espacio.

El mantenimiento incluye poda, pintura, fumigación y la aplicación de cera especial en las esculturas para resaltar su brillo y protegerlas del desgaste.

La Plaza de Armas, inaugurada en 1895 con su icónico kiosco y faroles de estilo parisino, se mantiene como un símbolo de identidad para los chihuahuenses y un espacio destinado al encuentro familiar.

La Dirección de Mantenimiento Urbano exhorta a la ciudadanía a conservar limpios los espacios públicos que pertenecen a todos. Para reportar incidencias, está disponible el Centro de Respuesta Ciudadano (CRC) y la aplicación Marca el Cambio.