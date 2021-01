Rompe Madero con líder nacional del PAN; reclama incumplimiento de compromiso para proponer candidato a alcalde de la capital

Noticias de Chihuahua.-

El exprecandidato del PAN a la gubernatura de Chihuahua, Gustavo Madero, rompió con el presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), Marko Cortés, al asegurar que “no cumplirán su compromiso firmado para que el equipo que no ganó la gubernatura propusiera candidato para la capital”.

Informé a Marko Cortez que no me considere como opción para Coordinar el Grupo Parlamentario del PAN Senadores.

El dia de hoy me comunicaron que no cumplirán su compromiso firmado para que el equipo que no ganó la gubernatura propusiera candidato para la capital.

— Gustavo Madero (@GustavoMadero) January 27, 2021