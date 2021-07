Rocío Reza acusa a federación de politizar desabasto de medicamentos

Noticias de Chihuahua.-

La dirigente del Comité Estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Rocío Reza Gallegos, aseguró que el gobierno federal es quien se encuentra actualmente politizando el tema del desabasto de medicamentos para pacientes con cáncer.

Señaló que desde el Partido Acción Nacional se unen a la exigencia y al legítimo reclamo para que se resuelva de manera inmediata el desabasto generalizado de algunos medicamentos y vacunas en el país, incluidos los tratamientos contra el cáncer.

La líder panista refirió que es un tema que no puede esperar y que se deben agotar todos los esfuerzos para la adquisición de medicamentos del cuadro básico, así como aquellos que son de urgencia como los tratamientos anteriormente mencionados.

“Nos solidarizamos con los padres de los niños con cáncer y todas las personas que están sufriendo por el desabasto de medicamentos, es un tema que no puede esperar y es por ello que hacemos un llamado enérgico a las autoridades federales a no ser indiferentes y agotar todos los esfuerzos para resolver los faltantes de medicamentos y deficiencias de atención en el sector, la salud de los mexicanos es lo primero” señaló.

Al ser cuestionada por las declaraciones del subsecretario de prevención y promoción a la salud Hugo López Gatell en las que refiere que las protestas se han politizado e incluso acusó de golpismo señaló:

“Se han corrido funcionarios por declaraciones menos graves, lo de Gatell es algo vergonzoso que no debe permitirse, no debe referirse así a un problema tan sensible por la incompetencia de quienes deben garantizar el acceso a la salud, ellos son los que quieren politizar y justificar su incompetencia, hay que ponerse a trabajar” finalizó.