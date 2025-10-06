Rinden minuto de silencio en clausura ExpoGan en honor a Víctor Cruz Russek

Durante la clausura de ExpoGan 2025, en su la realización del premio de mejores ganados se realizó un minuto de silencio en honor al ganadero y empresario, Víctor Cruz Russek, quien falleció la tarde del domingo víctima de cáncer.

Con un minuto de silencio se llevó a cabo un pequeño homenaje al esposo de la gobernadora Maru Campos.

Cabe destacar que Don Víctor Cruz será velado hoy a partir de las 10 de la mañana en Maysoleos Luz Eterna.



Por su parte el presidente de la Unión Ganadera Regional de Chihuahua (URGCH) Álvaro Bustillos Fuentes dejó un mensaje a través de sus redes sociales “Te vamos a extrañar Patrón”, agradeciendo a Cruz su apoyo invaluable.