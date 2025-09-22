Rinden homenaje a bomberos caídos en cumplimiento del deber; entregan cascos a familiares

Con una ofrenda floral y en compañía de los bomberos capitalinos, viudas y familiares, así como diversas autoridades municipales, rindieron homenaje el día de hoy a bomberos caídos hace 19 años en un incendio de grandes dimensiones que se presentó en la calle Libertad.

Cada día 22 de septiembre, el Gobierno Municipal recuerda a los elementos frente a la placa colocada en la calle Libertad, que lleva los nombres de cuatro héroes sin capa que hace más de una década murieron realizando sus labores, dos de ellos abatidos por el fuego que consumió dos locales comerciales.

En el evento estuvieron presentes el secretario del ayuntamiento, Roberto Fuentes Rascón; el titular de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, Julio César Salas González; el regidor presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Issac Díaz; así como Carlos Martínez, mando de la corporación, bomberos y familiares de los fallecidos.

En su discurso, el comisario Salas dijo a sus compañeros que hoy se honra y conmemora la valentía y convicción de servicio de quienes ya no están en esta tierra y recordó con profundo respeto al comandante Salvador Cobos Huerta, al bombero segundo Humberto Acosta y a los bomberos de academia Jorge Remedios Guzmán y Humberto Acosta Seañez, quienes serán recordados por su heroica labor.

En este sentido, la DSPM hizo entrega de los cascos de Acosta y Guzmán a sus familiares.