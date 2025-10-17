Rinde SSPE honores fúnebres en memoria de Gerardo Rubio Gallegos

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) llevó a cabo una ceremonia fúnebre en memoria de Gerardo Rubio Gallegos, quien formaba parte del equipo de trabajo del Centro de Reinserción Social Estatal No. 4, en Hidalgo del Parral.

El acto se realizó en las instalaciones del centro penitenciario, donde compañeros, mandos y familiares se reunieron para rendir homenaje a su trayectoria y entrega al servicio público.

Durante la ceremonia se llevaron a cabo los honores de ordenanza, que incluyeron guardias de honor, el solemne último pase de lista, disparos de salva y el toque de sirenas, como muestra de respeto y reconocimiento a su labor.

El general de División D.E.M. Ricardo Fernández Acosta, subsecretario del Sistema Penitenciario, Prevención y Reinserción Social, en representación del secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya, entregó un reconocimiento a los familiares de Rubio Gallegos, en señal de agradecimiento por los años de servicio y compromiso demostrados durante su carrera.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado expresa sus condolencias a familiares, amigos y compañeros, y reconoce la vocación, disciplina y lealtad que Gerardo Rubio Gallegos mantuvo hasta su último día de servicio.

octubre 17, 2025 11:44 am

