Riña política termina en choque en Parral

Una riña por cuestiones políticas culminó en un choque en la ciudad de Parral, luego de que el exsecretario del Ayuntamiento, Trinidad Pérez y el regidor priista Vicencio Chávez se hicieran de palabras.

El hecho ocurrió en la calle Zaragoza, en donde a decir de testigos, un vehículo Volkswagen Jetta conducido por Trinidad Pérez, le cortó la circulación a una pick up Chevrolet que era conducida por el regidor Vicencio Chávez.

Según trascendió, el pleito se registró tras la sesión de Cabildo.

Además, después del choque, ambos políticos se hicieron de palabras y al lugar arribaron elementos policíacos, quienes intervinieron en la riña para calmar a ambos personajes.