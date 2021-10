RFC a mayores de edad busca evitar robo de identidades; falso terrorismo fiscal: Morena

Noticias de Chihuahua.-

El objetivo de hacer obligatorio el Registro Federal de Contribuyentes a mayores de edad tiene dos objetivos: generar cultura fiscal y evitar el robo de identidad, señaló Martín Chaparro Payán, Presidente Estatal de Morena, respecto a la aprobación en lo general de la miscelánea fiscal

El robo de identidad es una actividad constante entre las empresas “factureras”, señaló Martín Chaparro Payán, puede haber una empresa fantasma que factura mil millones de pesos al año y resulta que el dueño de la empresa es un joven de 19 años de condición humilde, es evidente le robaron la identidad y también resulta evidente que la investigación no se puede continuar”.

El que los jóvenes tengan RFC y firma electrónica previo a tener un empleo les ayudará a cobrar de manera más simple cuando tengan sus primeros trabajos, es falso que ellos tengan que declarar ya que el SAT generará su declaración en automático y en su caso ellos sólo tendrán que ir a pagar el impuesto.

“Es falso que el SAT este proponiendo cobrar impuestos sobre depósitos en efectivo en los bancos a partir del próximo año. La propuesta en realidad consiste en que los bancos le entreguen al SAT la información de depósitos en efectivo cada mes, en lugar de cada año, con fines de auditar a grandes contribuyentes o factureras”, explicó el Presidente Estatal de Morena.

“Lo de las mesadas de los papás, las becas no tienen nada que ver con hacer declaraciones porque no es un ingreso, no hay una factura electrónica o un recibo timbrado de por medio”, señaló Martín Chaparro quien calificó de terroristas de la información a la oposición que mediante Fake News difunde información falsa.

El Presidente Estatal de Morena explicó que el primer gran cambio es que se crea el Nuevo Régimen Simplificado de Confianza para personas físicas que ganen menos de 3.5 millones de pesos anuales y para empresas que ganen menos de 35 millones de pesos al año.