Revisa COPARMEX áreas de oportunidad por Ley Aduanera

El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Jorge Treviño Portilla dio a conocer que la ley de Aduanas se está revisando por un grupo de expertos para ver a profundidad los posibles cambios.



“Está actualmente en revisión por parte del equipo que se ve especialista en la Coparmex nacional pero si creemos que el tema de las aduanas es un tema que se tiene que abordar de una manera muy profunda, porque si hay cosas que tienen áreas de oportunidad, entonces ojalá y se pueda llevar un poquito más estos cambios pero que sean cambios realmente estructurales de proceso no nada más políticos”, comentó.



Cabe recordar que la Ley de Aduanas sigue avanzando en la Cámara de Diputados con los minimos cambios en que se habían pedido, por ahora el sector empresarial revisa con lupa los posibles cambios que llegue a tener esto ante la exportación de algunos procesos.