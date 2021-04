Revisa Alfredo “El Caballo” Lozoya proyecto del BRT en Ciudad Juárez

Noticias de Chihuahua.-

El candidato gobernador por Movimiento Ciudadano, Alfredo “El Caballo” Lozoya, Francisco Sánchez Villegas, Coordinador Estatal de Movimiento Ciudadano, así como otros miembros del partido se reunieron con la responsable del Gobierno del estado en Juárez, Alejandra de la Vega, con quien revisaron el proyecto del nuevo sistema integrado de transporte de la ciudad.

Este proyecto de transporte ecológico ha generado varias molestias entre las y los habitantes de la ciudad fronteriza que, con plantones y manifestaciones han detenido en varias ocasiones la construcción del proyecto.

En su reunión, el candidato pidió información precisa sobre el sistema integrado para conocer los beneficios, al considerar que solucionar el problema de transporte, no sólo se trata de construir infraestructura nueva, sino de hacer más eficiente el servicio y mejorar las unidades.

En ese sentido, el candidato hizo varias preguntas en torno a las rutas, los puntos de destino, el número de beneficiarios diarios, costos, el presupuesto que se le invertirá, así como las condiciones que tienen para que la obra esté lista en tiempo y forma.

Todo esto con la finalidad de que durante su gobierno se dé la inversión necesaria para realizarlo a cabalidad “Haremos que el sistema funcione desde las alimentadoras hasta la troncal, es un proyecto que me gusta, que es benéfico, pero no a como cotizan los paraderos, no hay un modelo de negocios para los concesionarios, no saben cómo cobrarán las rutas alimentadoras después de 5 años”, finalizó el candidato.