Revira IEE a representantes de partidos: lineamientos para cómputos no están en negociación

Noticias de Chihuahua.-

Luego de los conflictos suscitados en la asamblea municipal de Ciudad Juárez ante la molestia de representantes del partido político de Morena, la consejera presidente provisional del IEE, Claudia Arleth Espino, manifestó que si bien existen visiones distintas respecto a las normativas, los lineamientos en materia de cómputo no se encuentran en negociación.

Explicó que estos lineamientos fueron autorizados por el Consejo General de los órganos electorales y no se encuentran en disposición de cambios, por lo que se deben respetar las causales para el escrutinio y el cómputo.

Las causales por las que se puede realizar un nuevo escrutinio de los paquetes electorales son si los resultados de las actas no coinciden, si se encuentran alteraciones en las actas que generen duda en el resultado, si no existe acta de escrutinio y cómputo en el expediente ni en poder del presidente de casilla, si existen errores o inconsistencias evidentes que no puedan corregirse o aclararse, si hay actas ilegibles, si el número de votos nulos es mayor a la diferencia entre candidatos del primer y segundo lugar, y si todos los votos depositados son a favor de un mismo candidato o partido.