Reunión del TSJ en Juárez, revisaron temas prioritarios en Zona Norte

La magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Marcela Herrera Sandoval acudió este martes a las oficinas del Poder Judicial en Ciudad Juárez, donde sostuvo una reunión de trabajo con las

y los magistrados que integran el Distrito Bravos.

Durante el encuentro se revisaron temas prioritarios para la impartición de justicia en la región, reforzando la coordinación entre los órganos jurisdiccionales.

Posteriormente, la presidenta participó en la Mesa de Seguridad de Ciudad Juárez, un espacio de más de dos décadas de trayectoria en el que convergen autoridades de los tres

órdenes de gobierno y representantes de la sociedad civil organizada.

En esta sesión se abordaron temas de estadística y se definieron estrategias conjuntas para el fortalecimiento de la seguridad en la frontera.

El Tribunal Superior de Justicia del Estado refrenda su apertura y disposición para contribuir,

desde sus atribuciones, a la construcción de soluciones que fortalezcan el tejido social y la

confianza ciudadana en las instituciones.