Reunión de revisión al TMEC será en Palacio el 30 de octubre

El Director del Corredor frontera, Hector Ochoa Moreno dio a conocer que este próximo 30 de octubre se llevará a cabo una revisión al Tratado de Libre Comercio (TMEC) en Chihuahua.

En este sentido informó que será una reunión organizada por el Gobuerno del Estado cumpliendo con las acciones que permitirá la Federación en el tema económico.

El evento se llevará a cabo el próximo 30 de octubre por la tarde en palacio de gobierno con diferentes cámaras empresariales.

“Invitadas todos y todas las chihuahuenses a esta revisión del tratado de libre comercio, recordemos unas palabras del secretario de economía inteligencia y cabeza fría”, comentó.

Son foros económicos que se dan por primera vez en la historia para revisar las propuestas ante la renegociación del TMEC con la administración de Donald.