Reubicará Bowí módulo de credencialización en Terminal Norte

La Secretaría General de Gobierno, a través de la Operadora de Transporte (OTV), informa que la nueva ubicación del módulo de credencialización del Bowí, en la Terminal Norte, será en la isla central de dicha terminal.

Con el objetivo de mejorar la accesibilidad, y atención a las y los usuarios que utilizan diariamente el sistema de transporte.

El módulo permanecerá cerrado el miércoles 15 de octubre por dicho movimiento. La reactivación del servicio será a partir del jueves 16 de octubre.

Bowí recuerda a las y los usuarios que en este módulo se puede tramitar o renovar su tarjeta preferencial, indispensable para acceder al servicio.

octubre 14, 2025 3:41 pm

