Retira SCJN “amparo” a Peña; Chihuahua podrá investigarlo

Noticias de Chihuahua.-

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió desechar la controversia constitucional promovida por el ex presidente Enrique Peña Nieto, por lo que la Fiscalía General del Estado podrá investigarlo.

En noviembre de 2018, ante las declaraciones del gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, de que las investigaciones de la FGE podrían llegar hasta el nivel más alto de la política, Peña Nieto presentó una controversia en la SCJN.

A través de la Consejería Jurídica, el expresidente interpuso el recurso para reclamar posibles órdenes de aprehensión, arraigo, citatorios, averiguaciones o expedientes abiertos por las autoridades locales contra funcionarios federales que intervinieron en el caso del ex secretario general adjunto del PRI, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, la cual quedó registrada con la clave 183/2018 en los estrados.

Posteriormente, la Consejería Jurídica promovió una ampliación a la controversia en la que alegaba que las autoridades chihuahuenses no tenían facultades para realizar dichas investigaciones, la cual también fue admitida.

Ahora, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación levantó la suspensión que impedía a la Fiscalía de Chihuahua investigar al ex presidente Enrique Peña Nieto y a todo su gabinete, por lo que ahora podrá indagarlo y en su caso proceder, siempre y cuando no se trate de delitos del orden federal.

El proyecto, presentado por el ministro Javier Laynez Potisek y avalado por unanimidad, deja claro que el ex presidente Peña y su ex gabinete sí pueden ser sujetos de investigación, pero no puede proceder ministerialmente en ilícito del orden federal, o en ejercicio de sus funciones como titular del Ejecutivo Federal.

La Sala analizó un recurso de reclamación presentado por la Fiscalía de Chihuahua, donde reclamó la suspensión otorgada por el ministro Eduardo Medina Mora, al ex presidente y a sus ex colaboradores, el 29 de octubre de 2018, luego de que la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República presentó una controversia constitucional para protegerse de cualquier acción legal en su contra.