Reta Maru a Pérez Cuellar a que se quede en Juárez y evite campaña en otros municipios

La gobernadora María Eugenia Campos Galván retó al alcalde con licencia de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuellar a que deje de hacer campaña en otros municipios y demuestre que realmente le importan las y los juarenses.

Dijo que para su gobierno Ciudad Juárez es el municipio más importante y por ello, se ha hecho una inversión superior a los 550 millones de pesos en transporte.

Asimismo, destacó que Juárez cuenta con el mayor número de escuelas rehabilitadas y de Estancias Infantiles, así como la más grande inversión en agua potable.

“Yo invito, le exigo, por respeto a los juarenses, que se diga la verdad de lo que hace Gobierno del Estado para con los juarenses. Tan respetamos a los juarenses, que nosotros no andamos haciendo campaña en Parral, en Guerrero, en Ojinaga. Si realmente estas personas quisieran a Ciudad Juárez, no anduvieran haciendo campaña quién sabe para qué en Parral, en Guerrero y en otros municipios del Estado. Así que, reto al alcalde con licencia, Cruz Pérez Cuellar que si realmente respeta y quiere a Ciudad Juárez, se mantenga en Juárez y no ande en otros municipios del Estado de Chihuahua”.