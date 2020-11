Restricción de movilidad es esencial para disminuir contagios de Coronavirus: Alcalde de Juárez

Noticias de Chihuahua.-

– En el marco de la reunión número 518 de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, el Presidente Municipal Armando Cabada Alvídrez, llamó a los integrantes del organismo a seguir trabajando en la restricción de movilidad como una medida en beneficio de la ciudadanía para prevenir contagios de Coronavirus COVID-19 y disminuir la saturación hospitalaria.

Dijo que hoy más que nunca, no se puede descuidar el tema de la seguridad en lo más mínimo, pues las diversas corporaciones deben seguir aportando para poder salir adelante de esta crisis de salud, económica y sobre todo de seguridad.

Lo anterior, luego de que el Consejo Estatal de Salud determinara nuevas medidas para la restricción de movilidad en actividades no esenciales de lunes a viernes de 7 de la tarde a 6 de la mañana, medida que entrará en vigor una vez que sea publicado el decreto correspondiente.

Al respecto, el Alcalde manifestó que esta medida no busca la detención o afectación de los ciudadanos, pues se quiere convencerlos sobre la importancia de mantenerse en sus casas para evitar contagios de la enfermedad, descartando que se trate de un toque de queda, pues dicha medida no existe y legalmente no se puede aplicar.

Comentó que esta medida seguirá siendo atendida para concientizar a la comunidad y evitar que realicen fiestas, pues este tipo de reuniones son el principal foco de contagio en la comunidad y conllevan a la saturación hospitalaria.

Recordó que del 23 de octubre al 1 de noviembre, el Municipio recibió 2 mil 300 denuncias por la realización de fiestas, de las cuales 500 fueron efectivas, sin embargo, se seguirán atendiendo todos los reportes que sean recibidos.

Necesitamos generar conciencia en base a las acciones claras, precisas, respetando legalidad y los derechos humanos de todos, pero que vean que hay reacción de la autoridad al presentarse denuncia, debemos atenderlo y convocando a quienes no tengan sentido de andar en la calle y durante el fin de semana, llamó el Alcalde a los demás miembros de la Mesa de Coordinación.

Finalmente, señaló que la disminución de movilidad se reflejará en la disminución de contagio en unos días.

Al respecto el representante de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), César Díaz, comentó que este organismo busca concientizar a la comunidad de que las medidas establecidas para reducir la movilidad son en beneficio de la ciudadanía.

-Seguridad Vial reportó disminución del 65 por ciento en movilidad

En el marco de esta reunión, rindieron su informe de actividades de las últimas 24 horas, los representantes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Coordinación General de Seguridad Vial, Dirección General de Protección Civil, Fiscalía General del Estado, Agencia Estatal de Investigaciones, Secretaría de Seguridad Pública Estatal, Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional Regional y Comisión Nacional de Inteligencia, entre otras.

Por parte de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal se destacó la atención de 97 reportes de aglomeraciones, 58 de ellas a través del CERI 911 donde 8 fueron positivas y 50 falsas; 35 al número de atención en Whatsapp, de las cuales 3 fueron reales y 32 falsas, así como 4 llamadas a los números comunitarios de los distritos policiales.

Así mismo, como parte de los Operativos de Restricción de Movilidad, la Policía Municipal brindo 631 intervenciones y 14 más por parte de la Coordinación General de Seguridad Vial, e donde se proporcionaron cubrebocas e información sobre las medidas preventivas con respecto a la contingencia sanitaria de COVID-19.

Mientras que la Coordinación General de Seguridad Vial informó que se detectó una disminución del 65 por ciento de movilidad en la vía pública, pues la incidencia de colisiones disminuyó de un promedio de 70 diarias a 25.

-AEI reportó 1,460 muertes por enfermedad en octubre, 426 por Coronavirus COVID-19

Por parte de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), se informó que durante el mes de octubre se registraron mil 460 muertes por enfermedad, de las cuales 426 fueron por COVID-19.

Los participantes también abordaron el Análisis Semanal de Incidencia Delictiva en el Municipio de Juárez correspondiente al periodo del 23 al 29 de octubre, en el que se presentaron los índices de delitos como homicidio, lesiones, robo, contra la salud y violencia contra la mujer, así como las zonas de mayor conflicto en la mancha urbana.

En la reunión participó el secretario de Seguridad Pública Municipal, Raúl Ávila Ibarra; Luis Ángel Aguirre, director general de Policía Municipal; el coordinador general de Seguridad Vial, Sergio Almaraz Ortiz y el director general de Protección Civil, Efrén Matamoros Barraza.

También colaboró el General Brigadier de Estado Mayor, Ernesto Joaquín Geminiano Jiménez; el Coronel de Caballería Diplomado Estado Mayor, Jorge Buchan Martínez, Comandante del Noveno Regimiento de Caballería Motorizada; el inspector Jesús Francisco Holguín, de la Policía Federal en Transición a Guardia Nacional, Seguridad Regional; Comisario General, Ricardo Realivazquez Domínguez, director general operativo de la Comisión Estatal de Seguridad Pública.

Asimismo, el comandante de la Agencia Estatal de Investigación, Hernán Pérez Rico; Hugo Sígala, de la Fiscalía General del Estado; Joel Espinoza Sandoval, en representación de la Comisión Nacional de Inteligencia; Omar Gutiérrez de Estadística Criminal de la Fiscalía General del Estado; René Díaz, de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos; Elizabeth Guzmán, coordinadora regional de la Secretaría de Bienestar; entre otros participantes.