Responsabiliza fiscal Carrasco a Gobierno del Estado por rentar domicilio cateado

Noticias de Chihuahua.-

El fiscal de la Zona Occidente, Jesús Manuel Carrasco Chacón, responsabilizó directamente al Gobierno del Estado de rentar la casa habitación que habita su familia y él en el municipio de Cuauhtémoc desde el mes de diciembre del 2020, cuando en ese mismo año, pero en enero, se realizó ahí mismo un operativo ministerial que derivó en el aseguramiento de armamento, droga, al menos un auto robado y delincuentes relacionados con el crimen organizado.

EntreLíneas publicó en su columna detalles extraídos del “Informe Homologado” del operativo realizado el 20 de enero del año 2020 y se agregó que dicho inmueble era del fiscal Carrasco.

Al respecto, el funcionario estatal aclaró lo siguiente: “El domicilio no es propio, no es mío”, al tiempo que lamentó que con la filtración de dicho informe -el cual aceptó es real y así ocurrieron los hechos- “se puso en estado de vulnerabilidad a mi esposa y a mis niños que sí radican en ese domicilio”.

También declaró que al final del día él acata las decisiones administrativas que le mandan desde el Gobierno del Estado que encabeza el gobernador Javier Coral: “es un domicilio que renta Gobierno del Estado para los funcionarios, entonces lo ocupo yo de momento. Los hechos a los que hace referencia la nota periodística (sic) son del 20 de enero del 2020 y el contrato de arrendamiento que tiene Gobierno del Estado con esa casa es de diciembre del 2020”.

Y puntualiza: “Obviamente por nuestra intervención conocíamos el antecedente de esa casa, pero vaya, pues yo me instalo en los domicilios que a mi me proporciona Gobierno del Estado”, para finalizar: “de ahí que no es un domicilio propio, pero si es un domicilio que ya quedó a conocimiento de la población en general”.

Se muestran detalles del contrato de arrendamiento debidamente firmado y donde se aclarar que la renta mensual es de 6 mil pesos.