Responden alcalde Bonilla y especialistas de la UACH inquietudes de vecinos de Monte Xenit

–Como parte de las mesas informativas que el Gobierno Municipal mantiene con los afectados por la constructora

Durante una reunión realizada en las oficinas de la Barra de Arquitectos, el alcalde Marco Bonilla, el secretario del Ayuntamiento y los especialistas de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Chihuahua, expusieron a detalle los resultados del estudio realizado al fraccionamiento Monte Xenit, respondieron a las dudas de los vecinos que deberán evacuar preventivamente su vivienda de forma temporal, además de las soluciones y acompañamiento que desde el Gobierno Municipal se le dará a cada uno de los afectados.

La sesión inició con la presentación de los estudios topográficos, hidrológicos, geofísicos y estructurales, que los expertos en cada uno de los temas, realizaron en toda la zona, explicando a detalle los resultados y contestaron todas las dudas que los vecinos tenían, respecto al riesgo en el que se encontraba su vivienda.

Los expertos fueron claros, existe un riego alto en 32 viviendas ubicadas en la periferia, justo sobre la barda perimetral, ya que los muros de contención no cuentan con la resistencia para soportar la carga, mientras que las viviendas ubicadas al centro no presentan riesgo, debido a que prácticamente están sobre rocas y no sobre relleno.

Una vez agotadas las dudas respecto al estudio y el riesgo en el que se encuentran las 32 viviendas, el alcalde Marco Bonilla intervino con el tema de acompañamiento y apoyos que desde el Gobierno Municipal darán a los vecinos, que consta en la asesoría para interponer la denuncia por la vía civil, penal y administrativa, así como la creación de un fondo emergente para atender esta situación que será presentado y votado el día de hoy a medio día en la sesión extraordinaria de Cabildo.

En dicho fondo se contempla recurso económico para pagar la renta por tres meses, con la posibilidad de extenderlo de ser necesario y un subsidio para el pago de honorarios de abogados que contraten los vecinos afectados para interponer las denuncias contra la constructora.

El alcalde Bonilla explicó que esto se formalizará a través de una sesión de cabildo para dar certeza a los afectados de que el Gobierno Municipal estará acompañándolos en el proceso y para que una vez que sea aprobado a partir del lunes inicien con la firma de convenios con cada uno de los vecinos titulares del crédito, donde estarán escritos los lineamientos.