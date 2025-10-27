Respetuosos a manifestaciones de productores: CEACH

Ante la realización del paro nacional de productores este día en 20 estados de la república, el Consejo Estatal Agropecuario de Chihuahua (CEACH) dirigido por Arturo González Ruiz señaló que son respetuosos a este tipo de manifestaciones, asimismo será necesario el dialogo.

“La producción de granos en México es fundamental para el desarrollo económico y social de paso por ello, es indispensable respaldar a quienes los siembran, garantizando la continuidad del trabajo en el campo, la estabilidad de las comunidades rurales, la soberanía alimentaria, así como el abasto de alimentos, respetamos las movilizaciones que se desarrollen, cada quien hace su lucha desde su trinchera”, comentó.

Por su parte el Consejo Nacional Agropecuario (CNA) pidió a través de un comunicado de prensa un dialogo entre el gobierno federal y productores esto por el tema de la Ley de Agua, entre otras reformas.

En este contexto, el CNA hace un respetuoso llamado a las autoridades y a los distintos actores del sector agroalimentario para que se implementen acciones de acompañamiento y apoyo que permitan a las productoras afrontar esta coyuntura adversa y mantener viva su actividad productiva.