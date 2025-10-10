Respeto la vida interna del PAN, 100% concentrado en mi trabajo

Santiago De la Peña Grajeda, secretario general de Gobierno reiteró que actualmente está dedicado al cien por ciento en su trabajo y que no es el momento para platicar de aspiraciones.

Expresó que respeta la vida interna del PAN, sin embargo, consideró que en estos momentos no hay un proceso interno, luego de que se dio a conocer que la próxima semana la dirigencia estatal estaría convocando a quienes aspiran por las candidaturas por las alcaldías.

“Yo no veo un proceso interno en marcha, yo respeto la dinámica al interior del Partido Acción Nacional. Como lo dije hace unos días, yo soy secretario general de Gobierno, estoy 100 enfocado en atender mi trabajo. Creo que si es importante que los partidos tengan una vida interna muy rica, muy dinámica, pero eso es la vida interna de los partidos… no es el momento para platicar de eso”.