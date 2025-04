Respeto la diplomacia de Sheinbaum ante las bravuconadas de Trump, pero urge renegociar el Tratado de Aguas: Zubía

Luego de que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informara que la presa El Granero, ubicada en el municipio de Aldama, será abierta para pagar el Tratado de Aguas de 1944 a los Estados Unidos, el diputado local del PAN y representante del Distrito 20 con sede en Camargo, Arturo Zubía, lamentó dicha situación y dijo que el panorama es gris y triste para el campo chihuahuense.

«La verdad es que el panorama es gris, el panorama es que no es nada halagador, quiero pedirle con un respeto infinito como chihuahuense a la Presidencia de la República, que se busque hacer una rectificación, Chihuahua no merece esto, no merece estar a un paso a llegar de nueva cuenta a lo que se llegó en el 2020, y hoy estamos peor que en el 2020 y que hace 30 años, cuando no tuvimos ciclo agrícola», dijo Zubía.

El legislador panista afirmó que «la situación es muy grave, es mucho muy grave, con la peor sequía de toda la historia, yo entiendo la institucionalidad del Gobierno de la República, respeto mucho la forma en que la Presidenta se ha conducido de una manera tan diplomática, lo celebro porque así debe de ser un mandatario, pero no tenemos agua».

«Entiendo las bravuconadas de Trump, pero nadie está obligado a dar lo que no tiene y no tenemos agua», resaltó el diputado del PAN, quien llamó al Gobierno Federal buscar renegociar ese Tratado que se firmó en 1944.