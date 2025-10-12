Respetamos renuncias de jueces, Tribunal de Disciplina podría poner sanciones: Herrera

La magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Marcela Herrera dio a conocer que ante la renuncia de jueces presentada hace unos días, es respetuosa, sin embargo el proceso de posibles sanciones le tocará al Tribunal de Disciplina.

«Pues como ustedes saben este posicionamiento de las personas juzgadoras lleva un procedimiento correspondiente ese procedimiento va con el organo de administración y luego pasa al Congreso del Estado, tenemos nosotros una instancia dentro del Poder Judicial que es el tribunal de disciplina, nosotros respetamos mucho la desición de los y las personas juzgadoras, se respetará el debido proceso en cuanto toman la desición», comentó.

Será el Tribunal de Disciplina el que de a conocer las sanciones correspondientes a decir de la magistrada presidenta.

octubre 12, 2025

