Respetamos las expresiones de los ciudadanos pero deben respetar los derechos de terceros: Cruz Pérez Cuéllar

El Gobierno Municipal ha respetado y seguirá respetando las expresiones de todos los ciudadanos juarenses pero también hará respetar la ley cuando se vulneren los derechos de terceros, dijo el Presidente Cruz Pérez Cuéllar, al comentar sobre la protesta que un grupo de personas hicieron ayer en el fraccionamiento donde radica.

Señaló que como alcalde de Juárez respeta la libertad de expresión y muestra de ello han sido las veces que ha considerado al grupo de manifestantes, quienes han interrumpido las conferencias de prensa, han acudido al Cabildo y han ingresado a la Unidad Administrativa “Lic. Benito Juárez”, donde hacen acusaciones e insultan y a pesar de esto nunca se les ha impedido la entrada ni el derecho a expresarse.

Explicó que el problema no es que se manifestaran ayer en contra de su persona, sino que invadieron un ámbito privado, por lo que los vecinos del fraccionamiento se sintieron afectados y solicitaron la presencia de Seguridad Pública.

«No es en contra del Presidente y su familia, sino que afectan a otras personas, nosotros hemos respetado y seguiremos respetando el derecho a la libre manifestación, pero solicito que se respeten los derechos de terceros porque ellos no tienen la culpa», expresó durante la conferencia de prensa semanal.

El secretario de Seguridad Pública Municipal, César Omar Muñoz Morales, informó que fueron ocho personas detenidas por faltas administrativas, mismas a las que revisó un médico, como se hace en todos los casos, y estaban estables y sin problemas de salud.

Dijo que a los detenidos se les otorgó el derecho de un abogado aparte de que se les dio derecho de audiencia y una vez analizados los antecedentes, el juez decide si les aplica alguna amonestación.

El director de Justicia Cívica del Municipio, Jorge Bissuet Galarza, señaló que las ocho personas fueron detenidas por ingresar a un espacio restringido y alterar el orden público.

Comentó que hasta el momento se registran 76 mil detenciones por faltas administrativas y en este caso en particular se cumplieron los requisitos para que Seguridad Pública realizara la intervención.

Por su parte, el Presidente Municipal dejó en claro que respeta cualquier tipo de manifestaciones, pero también dará la cara con argumentos y explicaciones y no dejará de hacer su trabajo solamente por el capricho de algunos.

«Toda mi vida he pensado que el político o gobernante que se deja chantajear deja de cumplir con su deber y a pesar de los insultos y acusaciones, fui electo y no voy a renunciar con mi responsabilidad porque después no tendré cara de ver a los juarenses», señaló.