Respaldan líderes de la región de Cuauhtémoc trabajo de Marco Bonilla: “cuenta con nosotros”

El alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla, sostuvo una reunión con liderazgos regionales del municipio de Cuauhtémoc, quienes reconocieron su trabajo y el camino recorrido por mejorar la capital, además, mostraron su respaldo desde el Distrito 07 para los retos que se afrontarán en los próximos años.

A dicha reunión asistieron los presidentes municipales de Cusihuiriachi, Riva Palacio, Guerrero, el presidente de seccional Anáhuac, ex alcaldes, miembros de la academia, así como sociedad civil. Una nutrida visita donde se conjugaron actores políticos de diversas épocas y diversas expresiones partidistas.

En su mensaje, Marco Bonilla reconoció la influencia de dicha región para resolver problemas del mismo estado en diversos ámbitos, como en el económico por la destacable aportación que hacen al sector primario con la producción agrícola y ganadera.

Bonilla resaltó que una de las líneas de trabajo ejecutadas desde la capital fue bajo el modelo de competitividad, mismo que debiera replicarse en todo el estado, lo que se reflejaría en la retención del talento local y competir con otros estados, lo que se traduce en que a los chihuahuenses les vaya bien, especialmente que tengan una mejor calidad de vida y desarrollo económico.

«Los retos vienen duros, pero estamos listos para afrontarlos, no le tengan miedo al proceso», expresó Marco Bonilla al invitarlos a trabajar juntos por el estado, porque a lo que hay que temer es a rendirse y abandonar a Chihuahua.

Algunos de los comentarios que se escucharon por parte de los alcaldes presentes fueron que Bonilla ha hecho muy buen trabajo en la capital, que es una ciudad muy limpia y bonita, además que el presidente capitalino es comprometido y muy entregado.

CoIncidieron con él en que no hay que tener miedo a los retos que vienen para Chihuahua. Se escuchó también el respaldo firme para los proyectos venideros: «no tenemos duda que veremos la victoria, conocemos su trabajo», expresaron.

Finalmente, el alcalde capitalino escuchó los diversos comentarios, dudas y necesidades más sentidas del sector, para consolidar ideas de trabajo que beneficien a ambas localidades, ya que si a Cuauhtémoc y Chihuahua les va bien, también al estado le irá.