Respalda secretario de Salud a encargada de RH; hoy se liberan aguinaldos, asegura

Noticias de Chihuahua.-

El secretario de Salud, Enrique Grajeda Herrera, aseguró que esta mismo jueves podrían comenzar a liberarse los recursos para el pago de aguinaldos a trabajadores de Servicios de Salud que hoy tomaron las oficinas de la Subdirección de Recursos Humanos para exigir el cumplimiento de diversos compromisos.

Pablo Serna Molina, líder del sindicato de trabajadores de Salud, indicó que se solicitó al doctor Grajeda que entregara un listado con las fechas para el pago de aguinaldos, bonos, vales de despensa y otros inventivos que se entregan al cierre del año, el cual nunca se le hizo llegar.

Además, se pidió que se resolviera la falta de medicamentos e insumos en centros hospitalarios y se agilizará la asignación de las plazas que quedan vacantes.

Finalmente, dijo que se acordó la destitución de la subdirectora de Recurso Humanos Claudia Guadalupe Muro Hernández por sus malos tratos e incluso llamar delincuentes a los trabajadores.

Al respecto, el secretario sentenció que no se han incumplido dichos acuerdos. Primero porque le pago de prestaciones se ha realizado conforme a la normattividad y los tiempos establecidos.

Además, respaldó la labor de Muro Hernández a la que calificó de “excelente funcionaria pública, bien prepara y capaz” y que la única razón por la que ha tenido problemas con algunos trabajadores es porque ha aplicado la normatividad de manera rigurosa.

Por otra parte aclaró que no se pactó despedirla, ya que la servidora pública no tiene el cargo oficial de subsecretaria, sino de encargada de despacho en tanto no sea ratificada.