Respalda Marco Bonilla a medios y libertad de expresión en Asamblea del SITATYR en Juárez

El alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla, participó en la Asamblea General Ordinaria del Sindicato Industrial de Trabajadores y Artistas de Televisión y Radio (SITATYR), refrendando su compromiso de apertura con los medios de comunicación y la defensa de la libertad de expresión.

La invitación fue realizada por la delegación Chihuahua del sindicato, y permitió al edil capitalino saludar a los liderazgos gremiales que representan a distintos medios de televisión y radio, provenientes de diversos puntos del estado y del país.

En su mensaje previo a la Asamblea, Bonilla reconoció la trayectoria del SITATYR, subrayando no solo su historia, sino su capacidad de adaptarse a los nuevos tiempos.

“El SITATYR es la suma de muchas voces, talentos, comunicadores, técnicos, operadores, artistas, editores, locutores, camarógrafos y personas que construyen el relato cotidiano de una nación”, expresó Marco Bonilla.