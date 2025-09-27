Respalda Marco Bonilla a emprendedoras durante inauguración de conferencias Emprendelog

El alcalde Marco Bonilla inauguró las conferencias Emprendelog, un espacio de impulso y acompañamiento para mujeres emprendedoras, en el que refrendó el compromiso de su administración con el fortalecimiento de la economía y la generación de empleos dignos y bien pagados.

Durante su mensaje, Bonilla destacó que Emprendelog es ya una red viva de mujeres que emprenden negocios y compartió su experiencia personal como emprendedor, al recordar las dificultades que enfrentó al abrir su despacho ambiental.

“Cuando yo abrí mi propio negocio me di cuenta de lo complicado que es dar de alta en Hacienda, contratar sistemas de facturación, registrar empleados en el IMSS y en el Infonavit. Es toda una aventura. Pero los emprendimientos chihuahuenses son tan fregones porque el carácter chihuahuense así es: para nosotros, el ‘no’ nunca es una opción”, expresó.

El alcalde subrayó que, ante el bajo índice nacional de emprendimiento, solo cinco de cada 100 mexicanos, el Gobierno Municipal decidió actuar con una visión distinta, enfocada en la creación de empleos permanentes y bien remunerados como solución de fondo a la pobreza.

“Nosotros creemos en la prosperidad permanente que da un empleo digno y bien pagado, no en el bienestar temporal de los programas de gobierno. Por eso invertimos más de 250 millones de pesos en fondos para micro, pequeñas y medianas empresas, y más de 750 millones de pesos en tres años, beneficiando a más de 15 mil emprendedores y 60 instituciones”, detalló.

Gracias a estas políticas, Chihuahua Capital se posiciona actualmente como el quinto mejor ecosistema para emprender en México, la quinta ciudad más competitiva y la segunda con mejor calidad de vida en el país.

Finalmente, agradeció a Diana Ávalos, fundadora de la comunidad Emprendelog, y a todas las mujeres que han decidido emprender en Chihuahua por atreverse y por nunca rendirse.