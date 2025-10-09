Respalda Chihuahua las medidas de Sonora contra el Gusano Barrenador, prohíben ingreso de ganado del sureste del país

El Gobierno del Estado de Chihuahua expresa su respaldo al Gobierno de Sonora para el fortalecimiento de las medidas de prevención contra el Gusano Barrenador del Ganado (GBG), mediante un decreto que prohíbe el ingreso de ejemplares provenientes del sureste del país, donde actualmente enfrentan la presencia de esta plaga.

Dicha disposición busca prevenir la propagación del GBG y proteger la sanidad ganadera; se prevé que las restricciones sean flexibilizadas conforme las autoridades federales determinen el control de la enfermedad en otras zonas del país.

Chihuahua reconoce la importancia de estas acciones preventivas, las cuales también se han implementado en la entidad desde hace varios meses como parte de una estrategia permanente para combatir esta plaga.

Estas medidas incluyen inversiones significativas en campañas de vigilancia, control biológico y fortalecimiento de la infraestructura zoosanitaria, en coordinación con el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) y los comités estatales de Fomento y Protección Pecuaria.

La administración estatal encabezada por la gobernadora Maru Campos, ha destinado una inversión de 8.5 millones de pesos para evitar el ingreso del Gusano Barrenador a la entidad, y prevenir así afectaciones a las exportaciones de ganado en pie.

Como parte de los protocolos de sanidad, el pasado 2 de septiembre se llevó a cabo una inspección por parte del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), la cual arrojó resultados satisfactorios que confirman el cumplimiento de los estándares internacionales de control contra el GBG.

El Gobierno del Estado destaca que estas acciones tienen como propósito proteger el hato ganadero y garantizar el acceso sostenido al mercado internacional, al aplicar las medidas exigidas por el USDA y mantener los estándares zoosanitarios que respaldan la competitividad de Chihuahua en materia de exportación.

Esta administración reitera su compromiso de mantenerse atenta a las disposiciones federales y colaborar activamente con todas las entidades federativas, en la implementación de acciones que fortalezcan la sanidad animal y promuevan el desarrollo sostenible del sector ganadero.